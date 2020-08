Il fascismo dura un ventennio, il dibattito sul museo ventiquattr'ore (Di lunedì 3 agosto 2020) Estemporaneità e concitazione. I due poli tra cui dalle nostre parti muovono dibattiti che altrove maturano in anni, decenni, secoli di riflessione. È stato così anche per il fugace polo museale del fascismo che nelle intenzioni di un triumvirato di consiglieri 5 stelle sarebbe dovuto sorgere a Roma, ma che nell’arco di nemmeno 24 ore, previa opposizione di intellettuali e partigiani, è stato abbattuto dalla sindaca 5 stelle in uscita.Per certi versi un’occasione persa, ragionare su un’esposizione coerente del ventennio avrebbe finalmente fatto emergere seriamente contraddizioni, meschinerie e infamie del regime di chi, nella vulgata, avrebbe fatto anche cose buone. Avrebbe portato un paese intero a interrogarsi come hanno fatto in Germania, dove esistono raggelanti ed efficaci musei sui crimini del nazismo ... Leggi su huffingtonpost

Roma, 3 agosto 2020 - Roma non avrà un Museo del Fascismo. La sindaca Virginia Raggi ha dato un alt alla mozione a firma dei consiglieri 5 Stelle Gemma Guerrini, Andrea Coia e Massimo Simonelli che ne

La notizia in sé continua ad attirare attenzioni, in particolar modo per le polemiche che ha suscitato nel corso di questi ultimi giorni. Polemiche locali, provinciali e anche nazionali

