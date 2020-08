Il duro attacco di Bugani al M5s: «Siamo una zattera in balia delle onde. Sediamoci e parliamo, altrimenti diventeremo l’Ncd» (Di lunedì 3 agosto 2020) La lite sulle commissioni è solo l’ultimo atto di una spaccatura all’interno del M5s che va avanti da mesi. Le divisioni sono sui temi, ma anche sulle strategie: dall’alleanza a livello locale con il Pd a quella sull’organizzazione di un movimento ormai diventato partito. Meno di due mesi fa Alessandro Di Battista invocava la necessità di un congresso, per essere stroncato duramente da Beppe Grillo che aveva accusato l’esponente grillino di vivere nel passato. Ma a chiedere con urgenza un confronto è anche Max Bugani. Lo storico esponente del M5s non le manda a dire, usa parole dure per svegliare il suo Movimento che ha visto nascere insieme ai suoi fondatori. «Il M5s deve darsi una rotta. Non si può più rinviare il confronto, che si chiami Stati generali o altro», dice in ... Leggi su open.online

