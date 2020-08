Il dj sputa il drink sulla folla che balla, poi tutti si passano la bottiglia: immagini che lasciano senza parole (Di lunedì 3 agosto 2020) La festa non si ferma, covid o no. E non è tutto: non bastasse l’assembramento tra persone che ballano, il dj sputa una massiccia dose di Jägermeister sui ragazzi che si trovano sotto la consolle. Siamo in Spagna e mentre i contagi nel Paese salgono, questo è quanto accade al Kokun Ocean Club, Torremolinos, in Costa del Sol. Il dj Fali Sotomayor, come riporta il Daily Mail, sputa la bevanda alcolica prima di offrirla a tutti, dalla bottiglia. Appena rivista la scena che è stata postata sui social network, il dj si è scusato: “Mi vergogno molto e sono dispiaciuto per quello che ho fatto. Ho la totale responsabilità di quanto è accaduto, il locale non c’entra”, ha detto. Intanto l’associazione hotel di Malaga si è ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Il dj sputa il drink sulla folla che balla, poi tutti si passano la bottiglia: follia a una festa - Noovyis : (Il dj sputa il drink sulla folla che balla, poi tutti si passano la bottiglia: follia a una festa) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : sputa drink Il dj sputa il drink sulla folla che balla, poi tutti si passano la bottiglia: immagini che lasciano senza parole Il Fatto Quotidiano