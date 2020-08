“Il diario di Adamo ed Eva”, le differenze (di genere e non) sono risorse preziose (Di lunedì 3 agosto 2020) Il regista Dario De Luca racconta i retroscena dello spettacolo che sarà sul palco del festival deSidera a Osio Sotto giovedì 6 agosto alle 21:00. E spiega perché il teatro fa bene anche alle nuove generazioni Leggi su ecodibergamo

elenabonetti : Il 1/8/1944 #AnnaFrank scriveva l’ultima pagina del suo Diario. Non dimenticheremo mai una delle sue prime frasi: “… - diario_talpa : RT @dibo139: Il mio articolo sul sito del #PdAC - rogasedizioni : Da oggi in libreria 'Minima Viralia. La solitudine non solitaria di un antropologo in quarantena' di massimocanevac… - expellharry : @bisexualqveen “Caro diario il cupcake di Draco è buono “ - rogasedizioni : Da oggi in libreria 'Minima Viralia. La solitudine non solitaria di un antropologo in quarantena' di massimocanevac… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il diario Vasto, branchi di cinghiali nelle proprietà private: "Da una settimana li abbiamo davanti casa" Zonalocale