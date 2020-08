Il dem Gori in vacanza a Formentera, è polemica: “Alla faccia del ‘restate in Italia'” (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma, 3 ago – Infuria la polemica intorno al soggiorno a Formentera di Giorgio Gori «paparazzato» sull’isola dal settimanale Chi assieme alla moglie Cristina Parodi. In pochi hanno infatti perdonato lo scivolone mediatico al primo cittadino di Bergamo, città simbolo dell’emergenza sanitaria dove il coronavirus ha mietuto uno dei più alti tributi di vittime del Paese. Un pessimo spot pubblicitario Con la crisi del settore turistico, messo a dura prova dalle restrizioni per chi viene dall’estero e dalla crisi economica che incombe sugli Italiani, l’invito dei politici nostrani da mesi è uno solo: trascorrete le vacanze in Italia. Gli Italiani hanno accolto di buon grado l’appello, aspettandosi, ... Leggi su ilprimatonazionale

alita31580584 : RT @IlPrimatoN: Gli italiani, e soprattutto i bergamaschi, non l'hanno digerita - SorryNs : RT @IlPrimatoN: Gli italiani, e soprattutto i bergamaschi, non l'hanno digerita - Laura64135537 : RT @IlPrimatoN: Gli italiani, e soprattutto i bergamaschi, non l'hanno digerita - claudio_2022 : RT @IlPrimatoN: Gli italiani, e soprattutto i bergamaschi, non l'hanno digerita - IlPrimatoN : Gli italiani, e soprattutto i bergamaschi, non l'hanno digerita -