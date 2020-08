Il Covid mette in ginocchio anche il mondo delle Geishe: a rischio il mestiere secolare del Giappone (Di lunedì 3 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 agosto) La pandemia da Coronavirus non ha risparmiato proprio niente e nessun*. Neppure le Geishe in Giappone. Il mestiere secolare è un pilastro della cultura nipponica, e oggi l’emergenza sanitaria l’ha messo in seria difficoltà. È la testimonianza di Ikuko, 80 anni, professione geisha, che tiene a precisare come, in realtà, il numero delle lavoratrici sia ormai in calo da anni. Le donne – famose per la loro arguta conversazione, bellezza e abilità nelle arti tradizionali, nell’arte e nel canto – a causa dello stato d’emergenza sono costrette a operare con strettissime regole legate per lo più al distanziamento sociale. «Quando sono venuta ad Akasaka – lussuoso quartiere di ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Covid mette Il Covid mette in ginocchio anche il mondo delle Geishe: a rischio il mestiere secolare del Giappone Open Cgl Brindisi:depotenziato il 118

Oggetto: sistema sanitario provinciale – EMERGENZA/URGENZA 118. Richiesta urgente convocazione Cabina di Regia ASL BR. E’ opinione diffusa che l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Covid 19 p ...

SCENARIO/ Se il Pd preferisce M5s alle politiche (vere) del lavoro

Conte non ha altra via di uscita che il rinvio in attesa delle elezioni di settembre con il Pd che rincorre il M5s che rincorre Salvini e la Meloni Giuseppe Conte – tra la crisi coronavirus gestita co ...

