Il Covid ha agevolato la rivoluzione paterna. Altro che pater familias (Di lunedì 3 agosto 2020) di Jakub Stanislaw Golebiewski* Siamo in piena crisi economica aggravata da una pandemia che, secondo le recenti notizie sull’aumento dei contagi, non è stata ancora debellata. Le misure per prevenire il contagio hanno inciso profondamente sulla riorganizzazione del lavoro e mi riferisco allo smart working o meglio home working, che ha riguardato migliaia di padri e madri nel nostro Paese. Uno studio condotto da Cgil e dalla Fondazione Di Vittorio parla di oltre 8 milioni di lavoratori e lavoratrici contro i 500mila che lavoravano da remoto prima del Coronavirus. E’ indubbio che in un Paese dove una donna su tre lavora al nord e una su quattro al sud, sono state sempre più le madri ad occuparsi dei figli; ma è anche vero che molti uomini si sono trovati a lavorare da casa a maggiore contatto con i figli che non andavano a scuola o all’asilo o che, ... Leggi su ilfattoquotidiano

