“Il corno cura il coronavirus”. E’ strage di rinoceronti in Africa. E i mandanti sono cinesi (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma, 3 ago – La polvere di corno di rinoceronte? Miracolo: adesso guarisce anche dal coronavirus. Così, alle proprietà del prezioso «ritrovato», il cui commercio era stato messo al bando da Pechino già nel 1993, si aggiunge anche quella di saper sconfiggere l’infezione pandemica che sta tenendo in scacco il pianeta. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, infatti, la Environmental Investigation Agency (Eia) ha scoperto la messa in commercio di un medicinale a base di corno di rinoceronte (che si ritiene abbia avuto origine nella Corea del Nord) specifico per la cura del Covid-19. Lo riferisce AdnKronos. Ritorna il bracconaggio Com’è ovvio, all’incremento della domanda di corno è corrisposto l’aumento esponenziale, negli ultimi ... Leggi su ilprimatonazionale

