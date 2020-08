Il cinema all’aperto: la soluzione contro il coronavirus è il drive-in (Di lunedì 3 agosto 2020) L’estate, il periodo dell’anno in cui puoi stare all’aria aperta e goderti il fresco vento della sera guardando un bel film. La rivincita delle sale cinematografiche costrette alla chiusura forzata per il coronavirus. Gradualmente le principali attività economiche stanno riaprendo i battenti. Il lockdown forzato ha cambiato le regole di consumo e le gli stili … L'articolo Il cinema all’aperto: la soluzione contro il coronavirus è il drive-in è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

AriDeArcangelis : Cinema vuol dire sala. Fortuna che è estate e si può stare all’aperto, rispettando il distanziamento, per condivid… - floreaIart : settimana prossima c’è portrait de la jeune fille en feu al cinema all’aperto in castello. chi vuole venire con me (girls only) - sdeluxs : Qualcuno crei una petizione per abolire il cinema all’aperto - Nutizieri : Cinema all'aperto all'Arena Tivoli:il programma di agosto - Napolikeit : Presso il #Quarto Polo, in provincia di #Napoli, la rassegna #Cinema sotto le stelle con film gratis. -

