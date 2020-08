Il caso Ilicic e l'ennesima lezione dell'Atalanta: l'uomo viene prima del calciatore (Di lunedì 3 agosto 2020) A raccontare quell emblematico post-partita e la mentalità dello sloveno ci ha pensato lo stesso Gasperini in un intervista alla Gazzetta dello Sport di qualche mese fa. Nel momento più critico ... Leggi su eurosport

La sconfitta casalinga, nell'ultima giornata di campionato, non ha intaccato il giudizio sulla grande stagione della squadra bergamasca che volerà in Portogallo per continuare ad alimentare il proprio ...Una sola parola, ma molto efficace: l'ex viola Josip Ilicic è tornato a palesarsi, almeno sui social, rompendo il silenzio che avvolge la sua situazione di assenza, visto che è da qualche giorno torna ...