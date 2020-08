Il caso Brozovic ed il malessere di Conte (Di lunedì 3 agosto 2020) Che il malessere di Antonio Conte esploso nel post partita di Atalanta-Inter non fosse una novità è cosa risaputa. Che potesse deflagrare in quei tempi e soprattutto in quei modi invece ha colto di sorpresa tutti, anche i più fidati consiglieri dell'allenatore pugliese.A far accelerare (o forse precipitare) le cose anche quanto accaduto nelle ultime settimane attorno a Brozovic. Il centrocampista croato infatti si è ritrovato in pochi giorni al centro della cronaca per notizie che nulla hanno a che fare con lo sport. La prima per essere stato fermato con un tasso alcolemico sopra il consentito con conseguente ritiro della patente ed il secondo per aver fatto un po' di confusione al Pronto Soccorso di un ospedale milanese costringendo i medici addirittura a chiamare i Carabinieri per riportarlo alla calma. ... Leggi su panorama

