Il caso Andrea Bocelli e il politicamente corretto che ha rotto il ca**o (Di lunedì 3 agosto 2020) "Non c’è indignazione femminista che non passi dopo una buona dose di cazzo". Poniamo che vi capiti di leggere su un social una frase del genere. O siete, siamo di fronte a un sessista impenitente e impunito, uno che non solo pensa male, ma non si vergogna di farlo a voce alta, in pubblico, figuriamoci se gli interessa scandalizzare gli altri. Oppure, e non è un caso che io abbia messo il verbo scandalizzare proprio in chiusura della frase precedente, siete incappati nella provocazione di chi, attraverso l’uso del politicamente scorretto, sta provando a metterci di fronte a una certa ipocrisia di fondo, evidenziando un comune sentire, e facendolo in maniera anche piuttosto violenta, come di chi voglia scrollarci per svegliarci da una sorta di apatia, di narcolessia congenita. Facile capire, viste ... Leggi su optimagazine

