Il biografo di Ratzinger: il Papa emerito è gravemente malato (Di lunedì 3 agosto 2020) Non sono buone le condizioni di salute di Joseph Ratzinger. A rivelarlo non sono voci di corridoio provenienti dal Vaticano, ma il suo biografo ufficiale. In un’intervista rilasciata a Passauer Neue Presse, Peter Seewald ha rivelato gli ultimi aggiornamenti sulla malattia che avrebbe colpito il Papa emerito dopo la morte del fratello Georg. Secondo le sue parole, a livello mentale non ci sarebbero problemi, ma gli effetti della malattia si evidenziano con una forte debolezza e una voce flebile. LEGGI ANCHE > Lutto per Joseph Ratzinger Come spiegato dal biografo Peter Seewald, il suo ultimo incontro con il Papa emerito è avvenuto qualche giorno fa, quando gli ha presentato la versione finale della biografia scritta su di ... Leggi su giornalettismo

