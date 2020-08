Il biografo di Benedetto XVI: “Ratzinger è molto malato dopo la morte del fratello” (Di lunedì 3 agosto 2020) Secondo Peter Seewald, biografo di Joseph Ratzinger, il papa emerito Benedetto XVI sarebbe molto malato, in particolare da quando è morto il fratello Georg. Ratzinger avrebbe una infezione al viso che gli procura grandi dolori. Il 93enne ha comunque espresso ottimismo alle fonti interpellate dal giornale tedesco Passauer Neue Presse e ha dichiarato che, se si dovesse riprendere, potrebbe ricominciare a scrivere. Leggi su sportface

