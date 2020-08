Il Barcellona pensa al Napoli: dalla Spagna sicuri della rivoluzione di Setien dell’11 titolare (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Barcellona di Quique Setien prepara la rivoluzione in vista della gara di sabato contro il Napoli valida per gli ottavi di ritorno di Champions League. 3-5-2 secondo il quotidiano Sport che sulla sua prima pagina odierna e attraverso i canali social schiera la formazione con tante novità.Setien: il piano anti NapoliDifesa a tre, due esterni dalla grande corsa e ancora l'esclusione di Antoine Griezmann. Sarebbe questo il piano di Setien per passare il turno in Champions League contro il Napoli. Secondo Sport le certezze del tecnico saranno i tre centrali con Piqué e Lenglet, ma soprattutto con Semedo centrale di destra. In loro aiuto ci saranno Jordi Alba a sinistra e Sergi Roberto a destra. Mentre in ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Il Barcellona pensa al Napoli: dalla Spagna sicuri della rivoluzione di Setien dell'11 titolare -… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Barcellona, Setien pensa di schierare una difesa a tre contro il Napoli - news24_napoli : Fabbroni: “Insigne preoccupato, non pensa di farcela col Barcellona… - cn1926it : #Barcellona, #Setien pensa al 3-5-2 per fermare il #Napoli: i dettagli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Barcellona, Setien pensa di schierare una difesa a tre contro il Napoli -