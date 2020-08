Il 5 agosto ad Ostia Antica: Daniele Monterosi (Di lunedì 3 agosto 2020) Daniele Monterosi ad Ostia Antica presenta lo spettacolo Bohemian Simphony-Orchestra Queen Tribute Dopo il grande successo riscosso, prima online e poi finalmente live lo scorso mese, con il format “Daniele racconta”, l’attore Daniele Monterosi, il prossimo 5 agosto, al Teatro Romano di Ostia Antica, torna sul palcoscenico in veste di presentatore nello spettacolo di successo Bohemian Symphony – Orchestra Queen Tribute, interamente basato sulle musiche del gruppo britannico. Bohemian Symphony è un tributo in chiave rock sinfonica a Freddie Mercury e compagni, con quattro cantanti, una rock band e un’orchestra sinfonica che, dando vita ad un’esperienza ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : agosto Ostia Ostia, i residenti: "Il Comune mantenga la promessa: il lungomare diventi ciclopedonale" IlFaroOnline.it Ambiente, domani ad Ostia si parla di mare plastic free

Roma, 3 ago. (askanews) - Mediterraneo da remare, la campagna nazionale itinerante promossa dalla Fondazione UniVerde, in collaborazione con Marevivo e con l'adesione del Corpo delle Capitanerie di Po ...

Ostia, niente assalti alle spiagge, ma è allarme assembramentiI giorni del covid-fase 3

Un’estate al rallentatore, un agosto partito in sordina e un piano flop per il distanziamento di sicurezza sulle spiagge. La stagione balneare della Capitale è partita in ritardo (il 29 maggio) e tra ...

