Ida Platano, sorpresa dopo la rottura con Riccardo Guarnieri: lui provoca, lei reagisce così (Di lunedì 3 agosto 2020) Anche (e forse a maggior ragione) dopo l’ennesima crisi Ida Platano e Riccardo Guarnieri fanno parlare di loro. E, a sorpresa, stavolta a dare ‘il la’ è stato proprio il cavaliere di Taranto. Quello stesso cavaliere di Taranto che qualche giorno fa, intervistato da Uomini e Donne Magazine, si è rifiutato di parlare di Ida. Ma facciamo un passo indietro per chi si fosse perso gli ultimi aggiornamenti. dopo tante peripezie, tutti pensavano che la coppia nata a Uomini e Donne avesse trovato la stabilità e l’equilibrio dopo aver vissuto una lunga e turbolenta storia d’amore passata anche per Temptation Island Vip. C’era anche stata una proposta di matrimonio ma, dopo la quarantena trascorsa insieme, ... Leggi su caffeinamagazine

QuotidianPost : Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri messaggi indiretti a Ida Platano - prestonjager : comunque lo stylist di Ida Platano è da denuncia per gli orrori che combina - infoitcultura : ‘Trono over’, la reazione di Riccardo Guarnieri dopo la fine della sua storia con Ida Platano - infoitcultura : Riccardo Guarnieri si rifiuta di parlare di Ida Platano: “Voglio silenzio” - infoitcultura : Riccardo Guarnieri si rifiuta di parlare della rottura con Ida Platano: “Vorrei silenzio e pace” -

No, non finisce bene tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti di Uomini e Donne, la trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. La coppia infatti attraversa un momento di crisi: l ...Ida Platano approva il nuovo look di Gianni Sperti che, in questa calda estate 2020, ha deciso di sfoggiare un biondo platino. Tra i tanti commenti non poteva mancare quello dell’ex dama del trono ove ...