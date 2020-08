Iacopo Melio: «Nel lockdown ansia e tristezza, ora ripartiamo con i controlli. La candidatura? Non cambierò mai rotta» (Di lunedì 3 agosto 2020) Frenetica la vita del candidato alle elezioni regionali. Agenda fitta di impegni, a maggior ragione se – a causa dell’emergenza coronavirus – la campagna elettorale sarà condotta interamente da casa. Iacopo Melio, però, trova il tempo per rispondere alle domande di Giornalettismo. Ci sono le elezioni regionali in Toscana da preparare, è vero: la notizia degli ultimi giorni è la sua candidatura come capolista del Partito Democratico nel collegio di Firenze. Ma ci sono tanti temi da affrontare, in un periodo storico di rara intensità. Sono i suoi temi, quelli che ha sempre trattato con sincerità e con franchezza, attuali ancor di più ora che siamo usciti da poco dal lockdown. LEGGI ANCHE > La risposta di Iacopo Melio a ... Leggi su giornalettismo

