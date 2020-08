I neri hanno formato una nuova milizia. E marciano in stile militare per le vie di Londra (Video) (Di lunedì 3 agosto 2020) Londra, 3 ago – Non è stata la “classica” manifestazione di Black lives matter. E nemmeno il solito corteo annuale del primo agosto in cui si celebra l'”Afrikan emancipation day” del 1834. Tra le centinaia di manifestanti “antirazzisti” che sabato scorso hanno invaso le vie del quartiere londinese di Brixton, a fare scalpore è stato senza dubbio l’esordio pubblico della Forever Family. Di fatto una milizia paramilitare composta da soli neri che hanno marciato in uniforme, giubbotto anti proiettile, passamontagna, bandiere nere e wakie talkie. Immagini molto simili a quelle arrivate dagli Usa qualche settimana fa, con la sola differenza che in Georgia la legislazione americana ha permesso agli afroamericani di marciare ... Leggi su ilprimatonazionale

