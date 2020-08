I dati della Protezione Civile sul Coronavirus oggi 3 agosto in Italia (Di lunedì 3 agosto 2020) L’andamento dell’epidemia di Coronavirus oggi in Italia secondo i dati della Protezione Civile del 3 agosto e il bollettino del ministero della Salute: ci sono 159 nuovi casi e 12 morti. oggi sono stati effettuati 24mila tamponi. quasi ventimila meno di ieri. Le regioni a zero contagi sono Marche, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Valle d’Aosta e Basilicata. Le persone in terapia intensiva sono 41, uno in meno rispetto a ieri mentre crescono di 26 unità i ricoverati con sintomi e arrivano a 734. I dimessi o guariti sono 129 in più. Le persone in isolamento domiciliare sono 11699, sette in meno rispetto a ieri mentre gli attualmente positivi sono 18 in più. I casi totali sono ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : dati della Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Miwa Energia Cestistica Benevento, tutto di Ordine

Scrive l'ufficio stampa della Miwa Energia Cestistica Benevento: E’ già passata qualche settimana dall’ingaggio di Peppe Ordine, ex ala forte del Basket Vieste, da parte della società della famiglia Z ...

Dipendente del tribunale muore di legionella all’ospedale di Siracusa, “decesso per cause esterne” dice l’Asp

E’ deceduta, a causa della legionella, all’ospedale Umberto I di Siracusa una donna, un ufficiale giudiziario del Tribunale di Siracusa. L’azienda sanitaria di Siracusa ha avviato le procedure previst ...

