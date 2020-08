Hunters 2 ci sarà, Amazon rinnova la serie prodotta da Jordan Peele: Al Pacino tornerà? (Di lunedì 3 agosto 2020) Hunters 2 è ufficiale. Dopo mesi di attesa, Amazon ha confermato la produzione di una seconda stagione della serie tv che vede tra i produttori il regista Jordan Peele.Creata da David Weil, il primo ciclo di episodi è stato rilasciato sulla piattaforma Prime Video lo scorso febbraio. La storia segue le vicende di un gruppo di cacciatori di nazisti nella New York degli anni Settanta. Questo gruppo, conosciuto come gli Hunters, hanno scoperto l'esistenza di centinaia di ufficiali nazisti di alto rango che si nascondono tra le persone comuni, cospirando per creare il quarto Reich negli Stati Uniti. L'eclettico team, guidato da Meyer Offerman (interpretato da Al Pacino), si avventura in una sanguinosa ricerca per assicurare i nazisti alla giustizia e ... Leggi su optimagazine

