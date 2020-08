Howard e il destino del mondo: stasera su Iris le avventure di Howard il papero (Di lunedì 3 agosto 2020) stasera su Iris, alle 21:00, va in onda Howard e il destino del mondo, pellicola con protagonista Howard il papero, diventata a suo modo un cult per essere uno dei film più brutti mai realizzati. Howard il papero approda stasera su Iris, alle 21:00, in Howard e il destino del mondo, film diretto da Willard Huyck nel 1986 e prodotto da George Lucas, famoso per essere stato classificato come una delle opere cinematografiche peggiori della storia. Basato sul personaggio di Howard il papero della Marvel Comics, creato da Steve Gerber ... Leggi su movieplayer

HorrorItalia24 : #StaseraInTv HOWARD E IL DESTINO DEL MONDO su Iris dalle 21.15, canale 22 ??????????? Quanti si ricordano dell'Occulto… - _quarantadue_ : Stasera in TV c'è Howard e il destino del mondo. Prego. - Spiralwavemood : RT @vitalba76: Segnalo su Iris, questa sera alle 21 'Howard e il destino del mondo' ?? - emmart9598 : Hanno appena trasmesso la pubblicità del pennello Cinghiale e stasera danno 'Howard e il destino del mondo' e io ho di nuovo 7 anni. - vitalba76 : Segnalo su Iris, questa sera alle 21 'Howard e il destino del mondo' ?? -

Il personaggio di Howard il papero, pur non toccando gli eccessi di “sesso, droga e alcol” che caratterizzavano altri animali antropomorfi di quel periodo, come Fritz il gatto, rappresentò una piccola ...

Howard e il destino del mondo | come e perché è diventato un cult

La performance del mitico Sly è frutto di un intenso lavoro, non solo dal punto di vista fisico. L’attore avrebbe dovuto infatti interpretare il protagonista di Beverly Hills Cop, ma alla fine il ruol ...

