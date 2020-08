Highlights Houston Rockets-Milwaukee Bucks 120-116, NBA 2019/2020 (Di lunedì 3 agosto 2020) Il video con gli Highlights di Houston Rockets-Milwaukee Bucks 120-116, match valido per la regular season di NBA 2019/2020. Nonostante un James Harden non particolarmente ispirato, vittoria in rimonta per Houston grazie a un ottimo Westbrook e in generale al quintetto tutto in doppia cifra. Non basta a Milwaukee il solito Antetokounmpo da paura con 36 punti e 18 rimbalzi. In alto le immagini salienti. Leggi su sportface

B3n1t0S4lv4d0r3 : @_mxnuel Si ma ho visto gli highlights di orlando-Houston -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Houston HIGHLIGHTS Houston Rockets-Milwaukee Bucks 120-116, NBA 2019/2020 (VIDEO) Sportface.it NBA Highlights: Dallas-Houston 149-153 OT

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

Highlights Dallas Mavericks-Houston Rockets 149-153, NBA 2019/2020 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Dallas Mavericks-Houston Rockets 149-153, match valido per la regular season di NBA 2019/2020. Nella bolla di Orlando la sfida più spettacolare della notte termina all’o ...

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...Il video con gli highlights di Dallas Mavericks-Houston Rockets 149-153, match valido per la regular season di NBA 2019/2020. Nella bolla di Orlando la sfida più spettacolare della notte termina all’o ...