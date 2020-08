Guida Tv Martedì 3 agosto 2020 (Di lunedì 3 agosto 2020) Guida Tv Martedì 3 agosto Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv martedì 3 agosto Rai 1ore 20:35 Techetechetèore 21:25 Sorelle 1×03-04 (replica; secondo episodio dalle 23:35) Rai 2ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 Squadra Speciale Cobra 11 23×13-14 1a Tvore 23:05 The Blacklist 6×04-05-06 1a Tv Free Rai 3ore 20:00 Blobore 20:20 La Dedicaore 20:45 Un Posto Al Soleore 21:20 50 Primavere 1a Tv Free Aurora è separata, ha appena perso il lavoro e viene a sapere che presto diventerà nonna. Insomma, la società la sta gentilmente mettendo ai margini. Così, quando Aurora ritrova per caso un amore di gioventù decide di resistere, rifiutare ciò che il destino le sta offrendo e provare a iniziare una nuova vita. ore 23:00 ... Leggi su dituttounpop

