Grave moria dei kiwi nel Lazio, EcoItaliasolidale: ‘Necessarie risposte immediate’ (Di lunedì 3 agosto 2020) Sta interessando anche le piantagioni del Lazio la moria del kiwi italiano. Un fenomeno avviato al nord del Paese, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna che ormai sta colpendo le piantagioni del Lazio con i primi casi importanti anche in Basilicata e Calabria. E’ quanto dichiarano in una nota Piergiorgio Benvenuti e Giuliana Salce rispettivamente Presidente Nazionale e Responsabile per il Lazio del Movimento Ecologista EcoItaliasolidale. Vorremmo immediatamente conoscere le cause di questa strage di coltivazioni di kiwi e cosa si pu&oGrave; mettere in campo per arginare questo fenomeno che oltre al danno economico, un volume d’affari che si aggira intorno ai 500milioni di euro, ma che interessa anche l’ambito ... Leggi su ilcorrieredellacitta

