Google lancia Pixel 4a: cosa c’è da sapere sul nuovo smartphone (Di lunedì 3 agosto 2020) Il nuovo Google Pixel 4a dovrebbe arrivare nei negozi ad ottobre, ma le specifiche tecniche sono già state pubblicate. Google ritorna in gioco nella gara degli smartphone. La società di Mountain View infatti ha programmato per ottobre il lancio del nuovo Google Pixel 4a. Il nuovo telefono si inserisce nella fascia di prezzo media, con un prezzo di partenza di 389 euro. Le aspettative sul nuovo smartphone sono alte: il Google Pixel 3a, cioè il modello precedente, è stato lo smartphone più popolare del brand. Tuttavia sembra che le caratteristiche di questo nuovo dispositivo potrebbero frenare la corsa ... Leggi su bloglive

infoitscienza : Pixel 4a ufficiale, Google lancia il suo smartphone lowcost: le caratteristiche - 1italiano1 : Google, la pubblicità si fa più trasparente. Lancia una nuova estensione per il browser Chrome | #ANSA - ansa_tecnologia : Google, la pubblicità si fa più trasparente. Lancia una nuova estensione per il browser Chrome | #ANSA - tin_giun : RT @Corriere: Google lancia il Pixel 4a: la prova. È lo smartphone compatto che mancava. Ma esce solo a ottobre - Corriere : Google lancia il Pixel 4a: la prova. È lo smartphone compatto che mancava. Ma esce solo a ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Google lancia

Come in una battaglia navale d’altri tempi, una volta la potenza di una casa produttrice di smartphone si valutava nello scontro tra ammiraglie. Oggi il mercato è cambiato – sarà colpa della pandemia ...Come anticipato prima del weekend, dopo mesi di speculazioni e ritardi, Google ha aperto preordini per Pixel 4A, con Pixel 4A 5G e Pixel 5 previsti per il lancio in autunno. Se vogliamo, il 4A è il ve ...