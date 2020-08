Gli blocca il braccio e sfila il Rolex, anziano sotto shock (Di lunedì 3 agosto 2020) Un pensionato classe 1938, residente a Rapallo, ha denunciato alla locale stazione carabinieri di essere rimasto vittima di una rapina. Sabato 1 agosto 2020, alle ore 11.30 circa, mentre si trovava ... Leggi su genovatoday

oboniolo45 : Bene un coglione in meno quando gli metti lo specchio davanti di chi è ti blocca .. Sarà fatto così il mio prossim… - GiuSciarra : @danwarx Amico d’infanzia gay, beh non è un motivo per farti tartassare l’anima quindi o gli fai il discorsone o blocca - AbacoMiller : @sminkionauta @vale__ci @santinilore79 Vero. Simoni era Simoni. Conte è Conte. Ma se c'è lì (e deve esserci!) uno p… - Lucacenti3 : @GIGGIONAPOLI @rbergallo @Storace Scusa LiberaAzione,puoi dire al fenomeno sopra di sbloccarmi??Gli rispondo,lo azz… - mittdolcino : Il disastro del COVID è ovunque, non solo in Italia! In Spagna prossimi ad ennesimo lockdown. Il Belgio blocca gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli blocca Gli blocca il braccio e sfila il Rolex, anziano sotto shock GenovaToday Salvini fa dietrofront sulle mascherine: "Sì nei luoghi chiusi, usate la testa". Su leadership Lega: "La decidono gli elettori"

MILANO MARITTIMA - La mascherina "quando è necessario si mette, nei luoghi chiusi, sui treni". Certo, "spero di tornare alla normalità il prima possibile" ma "ai giovani dico usate la testa, rispettat ...

Lorenzo e Manila: i primi dolci scatti dopo Temptation Island

Dopo la partecipazione a Temptation Island, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno voluto ringraziare i fan e la produzione per l’affetto ricevuto. La coppia ha scelto una dolcissima foto mentre si ba ...

MILANO MARITTIMA - La mascherina "quando è necessario si mette, nei luoghi chiusi, sui treni". Certo, "spero di tornare alla normalità il prima possibile" ma "ai giovani dico usate la testa, rispettat ...Dopo la partecipazione a Temptation Island, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno voluto ringraziare i fan e la produzione per l’affetto ricevuto. La coppia ha scelto una dolcissima foto mentre si ba ...