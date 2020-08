Giulia de Lellis e l’addio a Damante: le dichiarazioni dell’ex gieffina (Di lunedì 3 agosto 2020) Continuano a imperversare i rumors sull‘eventuale rottura avvenuta in questi giorni tra Giulia de Lellis e Andrea Damante. La notizia è partita da una fonte anonima citata dall’esperta di gossip Deianira Marzano per poi essere smentita da Amedeo Venza e per il momento non ha trovato nessun riscontro da parte dei diretti interessati. Andrea Damante e Giulia de Lellis sono attualmente separati ufficialmente per motivi di lavoro. L’ex tronista si trova in Sardegna per presenziare ad alcuni eventi locali mentre Giulia è a casa della famiglia dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza. A dare conferma di un presunto allontanamento sentimentale il fatto che la De Lellis non sia stata presente sui social per qualche ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Giulia de Lellis e l’addio a Damante: le dichiarazioni dell’ex gieffina - CheDonnait : A #GiuliaDeLellis e #AndreaDamante è toccato lo stesso destino di #BelenRodriguez e #StefanoDeMartino? Speriamo ch… - donatda : #Repost @bollicinevip1 • • • • • • Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono di nuovo lasciati? Su… - 150sfumaturedih : Io ancora non mi capacito che Giulia De Lellis sia tornata con Damante dopo avergli dedicato un libro e averlo sput… - stefanodonno75 : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Giulia de Lellis si è lasciata con Damante? Lei to... -