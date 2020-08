Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati? La verità e quel dettaglio… (Di lunedì 3 agosto 2020) Da quando Giulia De Lellis e Andrea Damante sono usciti da Uomini e Donne di Maria De Filippi, non hanno fatto altro che far parlare di sé. Tra rotture, liti, tradimenti, libri che hanno avuto successo e ricongiungimenti, i due hanno alimentato la cronaca rosa. Questo soprattutto grazie ai fan che da sempre li sostengono. Tuttavia, ora sembrerebbe essere successo qualcosa: i due infatti negli ultimi giorni non si sono fatti vedere insieme. Dopo Belen Rodriguez e Stefano De Martino, anche Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno rotto? Vediamo cosa ha scatenato i sospetti dei fan… Giulia De Lellis e Andrea Damante in crisi? La ... Leggi su velvetgossip

donatda : #Repost @bollicinevip1 • • • • • • Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono di nuovo lasciati? Su… - 150sfumaturedih : Io ancora non mi capacito che Giulia De Lellis sia tornata con Damante dopo avergli dedicato un libro e averlo sput… - stefanodonno75 : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Giulia de Lellis si è lasciata con Damante? Lei to... - stefanodonno75 : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Giulia de Lellis si è lasciata con Damante? Lei torna sui social e sv… - 361_magazine : #Damellis: cosa succede? -