Giudice Sportivo, i 10 calciatori che salteranno la prima giornata del campionato 2020/2021 (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Giudice Sportivo ha diramato il consueto comunicato relativo ai giocatori squalificati per la prossima giornata di campionato Il Giudice Sportivo ha diramato il consueto comunicato relativo ai giocatori squalificati per la prossima giornata di campionato, ossia la prima della Serie A 2020/2021. L’elenco: Sofyan Amrabat, Francesco Cassata, Kristoffer Askildsen, Cristian Romero, Stefan De Vrij, Berat Djimsiti, Jasmin Kurtic, Andrea Masiello, Gary Medel e Federico Peluso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

MarekNapoli : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, 10 squalificati per una giornata - VoceGiallorossa : ????? Giudice sportivo, 10 squalificati per la prima giornata del prossimo campionato #ASRoma - CrapanzanoRobin : RT @SkySport: I 10 giocatori squalificati per la prima giornata del prossimo campionato - SkySport : I 10 giocatori squalificati per la prima giornata del prossimo campionato - MomentiCalcio : #GiudiceSportivo, in 10 cominceranno il prossimo campionato in ritardo -