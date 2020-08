Giudice di pace annulla multa emessa durante il lockdown: "Stato di emergenza illegittimo" (Di lunedì 3 agosto 2020) A Frosinone un Giudice di pace ha annullato le multe per motivi legati al covid, emesse durante il lockdown perché “lo Stato di emergenza è illegittimo”. La sentenza è stata pronunciata da Emilio Manganiello, secondo cui “lo Stato di emergenza può essere dichiarato al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi all’attività dell’uomo in Italia. Calamità naturali o eventi connessi all’attività dell’uomo in Italia nulla hanno a che vedere con una pandemia mondiale e soprattutto con le emergenze di tipo sanitario”.Si legge su Frosinone Today: Nello specifico, il Giudice ... Leggi su huffingtonpost

