Giornata Internazionale delle Cucine Italiane (Di lunedì 3 agosto 2020) In principio furono gli Spaghetti alla Carbonara, era il 2008 e la felice intuizione di Rosario Scarpato di dedicare una Giornata ai piatti della tradizione italiana fu un successo immediato e fragoroso. I media di tutto il mondo ne parlarono, migliaia di ristoranti parteciparono e, conseguenza sorprendente, l’esportazione di guanciale subì un’impennata: nella buona parte dei ristoranti che proposero il piatto, durante la Giornata celebrativa, i clienti pretesero che la carbonara, come non l’avevano mai mangiata, restasse in carta per sempre. Destino che, negli anni, vantarono un po’ tutti i piatti proposti. Ecco, in sintesi, l’obiettivo dichiarato di celebrare, una volta l’anno, la “” giunta quest’anno alla tredicesima edizione e in programma il prossimo 4 agosto con la proposta di un piatto ... Leggi su linkiesta

