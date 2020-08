Gianni Sperti irriconoscibile, frangia e capelli biondissimi “Mi annoio”: fan increduli [FOTO] (Di lunedì 3 agosto 2020) Nelle ultime ore il profilo Instagram di Gianni Sperti ha letteralmente attirato l’attenzione di tutti. Il noto opinionista di ‘Uomini e Donne’ , programma appartenente al contenitore pomeridiano di Canale 5, ha lasciato tutti senza parole. Trattenete il fiato, perché il volto noto della trasmissione condotta da Maria De Filippi ha deciso di voltare pagina cambiando nientedimeno che il proprio look. C’è chi ne è già innamorata e chi invece osserva lo scatto con una certa perplessità. Perché sì, la trasformazione c’è stata ed è rivoluzionaria per il suo aspetto. Cosa avrà mai spinto Gianni Sperti ad azzardare un passo così “audace”? Tra le frasi pubblicate nella sua didascalia, si evince perfettamente il ... Leggi su velvetgossip

trash_italiano : Tutti: “ad Agosto non succede nulla” Gianni Sperti: - SkyTG24 : Gianni Sperti, il ballerino diventa biondo: la foto su Instagram - AleMora_Voice : @SkyTG24 In effetti ieri sera non ho dormito tanto bene. Mi continuavo a domandare “chissà di che colore si sarà fa… - Super_Lollo : @SkyTG24 Ma poi chi è Gianni Sperti - Cambiacasacca : Devo dire che Gianni sperti sta proprio bene biondo. Sembra Carmen Russo con la barba. -