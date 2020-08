Gianni Sperti cambia look e spiega il perché della trasformazione (Foto) (Di lunedì 3 agosto 2020) Piacerà a tutti o meno il nuovo look di Gianni Sperti questo a lui non interessa perché aveva bisogno di una trasformazione e l’ha fatto (Foto). Sperti è diventato biondi platino, è passato dai colori scuri a quelli ben più chiari e davvero il cambiamento è forte, evidente. E’ proprio il caso di dire che l’opinionista di uomini e Donne ha fatto un bel colpo di testa. Già nei giorni scorsi aveva schiarito di molto la sua chioma ma adesso è biondo platino. Prima lo scatto per le vie di Napoli confidando “Nuovo me”, poi il video con il nuovo colore e infine la spiegazione che inizia con la parola “cambiaRE” scritta così come a volerne ... Leggi su ultimenotizieflash

trash_italiano : Tutti: “ad Agosto non succede nulla” Gianni Sperti: - Cambiacasacca : Devo dire che Gianni sperti sta proprio bene biondo. Sembra Carmen Russo con la barba. - DonnaGlamour : Gianni Sperti, il nuovo look divide: “Un pizzico di follia” - Alvy_Singer_XIV : @SkyTG24 Non conosco nessun Gianni Sperti il ballerino.. Conosco un Gianni Sperti il gommista, un Gianni Sperti l'i… - infoitcultura : Uomini e Donne, Gianni Sperti come non lo avevate mai visto: il look sorprendente dell'opinionista -