Gianni Pittella: "Nel Pd crescono i contrari al taglio dei parlamentari"" (Di lunedì 3 agosto 2020) “Il Pd voterà sì, ma non possiamo compromettere la funzionalità del Parlamento per una battaglia di carattere propagandistico che è stata da noi accettata solo per andare al governo”. Il dem Gianni Pittella, che insieme ad altri senatori fa parte del comitato che si oppone al referendum sul taglio dei parlamentari del prossimo 20 settembre, parla con HuffPost, mentre salgono le fibrillazioni all’interno del suo partito, che se nell’accordo di governo chiedeva dei contrappesi per sostenere il “sì” dei 5 stelle (dopo aver votato contro tre volte in Aula), ora sembra trovarsi nel crocevia tra le due posizioni opposte.Goffredo Bettini, fautore dell’alleanza giallorossa, sostiene che senza una riforma istituzionale ed elettorale, dimezzare il numero ... Leggi su huffingtonpost

