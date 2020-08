Gianmarco Onestini attacca Hugo Sierra e Ivana Icardi: ‘Insieme per business’ (Di lunedì 3 agosto 2020) Gianmarco Onestini si è scagliato duramente contro la coppia formata dagli ex naufraghi. Ecco che cosa ha detto Gianmarco Onestini contro Ivana Icardi Abbiamo conosciuto meglio Gianmarco Onestini e Ivana Icardi al Grande Fratello 16 condotto da Barbara D’Urso. Lei ha abbandonato ben presto le sue intenzioni di riappacificarsi con la famiglia e ha iniziato a provare un interesse per Gianmarco. Tuttavia, dopo alcuni giorni di atteggiamenti equivoci lui ha fatto un passo indietro dicendo di vederla solo come un’amica. Lei ha anche lasciato il suo fidanzato per questo e ancora oggi continua ad attaccare Gianmarco per averla illusa. I due si sono poi ... Leggi su kontrokultura

CristinaHeras81 : Siempre Gianmarco Onestini ???? - dimuz7 : @GloriaVeronesi @Lifeiscoolf @GiusCandela Pago come Gianmarco Onestini - Carmen41174793 : RT @LuciaCirelli3: Io ormai conosco bene tre anni x Luca Gianmarco e Ivana Stessa un anno fa e un anno e mezzo Stessa smesso e segui entr… - Mariana58041957 : Gianmarco Onestini - zazoomblog : Gianmarco Onestini: Ivana Icardi? Ha detto un sacco di bugie su di me - #Gianmarco #Onestini: #Ivana #Icardi?… -