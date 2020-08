Getafe, tutti convocati per il viaggio in Germania: c’è l’Inter (Di lunedì 3 agosto 2020) In vista della sfida di Europa League, il Getafe – durante l’ultimo allenamento al centro sportivo Alfonso Perez – ha comunicato che tutto il gruppo della squadra è convocato per il viaggio in Germania, sede dove si svolgerà l’ottavo di finale secco contro l’Inter. CONVOCATORIA: Toda la plantilla disponible, convocada para el desplazamiento a Alemania. — Getafe C.F. (@GetafeCF) August 3, 2020 Foto: profilo twitter Getafe L'articolo Getafe, tutti convocati per il viaggio in Germania: c’è l’Inter proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Getafe tutti Getafe, tutti convocati per il viaggio in Germania: c’è l’Inter alfredopedulla.com Europa League, Getafe: ecco gli avversari dell'Inter

UFFICIALE - Serie A 20-21, prima giornata il 19 settembre! Stabilito il termine del campionato

Il campionato 2020-2021 ripartirà il prossimo 19 settembre. Tra le modifiche al prossimo torneo vi è anche la data del 3 gennaio. Il Consiglio di Lega che si è riunito oggi a Milano ha deciso le date ...

