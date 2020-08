Genova si rialza, tricolori e commozione nel giorno del battesimo del nuovo Ponte (Di lunedì 3 agosto 2020) La bandiera di Genova e quella italiana hanno illuminato l’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova San Giorgio, completato in 15 mesi di lavori no-stop, riconsegnato alla città con una cerimonia che ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri. Vi hanno preso parte le più alte cariche dello Stato. Una cerimonia sobria come chiesto dai familiari delle vittime del Morandi. Il nuovo Ponte costruito in 2 anni A due anni di distanza dal crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 portò via con sé 43 vite, il nuovo viadotto sul Polcevera, disegnato da Renzo Piano e costruito da Webuild e Fincantieri, ricuce lo skyline della vallata, tornando ad unire la città da ponente e levante. A salutare ... Leggi su secoloditalia

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - M5S_Europa : L’inaugurazione del Ponte San Giorgio rappresenta un momento di rinascita: #Genova si rialza dopo una tragedia che… - marino29b : RT @chgemma68: Con l’inaugurazione del nuovo #PonteSanGiorgio #Genova si rialza dopo una tragedia che ha ferito l’#Italia intera. Lo Stato… - REstaCorporate : RT @M5S_Europa: L’inaugurazione del Ponte San Giorgio rappresenta un momento di rinascita: #Genova si rialza dopo una tragedia che ha ferit… - divorex82 : RT @M5S_Europa: L’inaugurazione del Ponte San Giorgio rappresenta un momento di rinascita: #Genova si rialza dopo una tragedia che ha ferit… -