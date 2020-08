Genova oggi rinasce. Coltiviamo la memoria e mettiamo al primo posto la sicurezza (Di lunedì 3 agosto 2020) dei deputati, senatori ed europarlamentari liguri del Movimento 5 Stelle Alle 11.36 del 14 agosto 2018 l’Italia si è fermata davanti al crollo di Ponte Morandi a Genova, che ha travolto e ucciso 43 persone. Un dolore lancinante, una ferita profonda e ancora aperta. L’infrastruttura nata per unire ha separato per sempre quelle persone dai loro cari. Il MoVimento 5 Stelle, con l’impegno dei portavoce liguri in primis e dell’ex ministro Toninelli, da subito ha iniziato a lavorare per far rialzare Genova e portare sollievo ai genovesi. Immediatamente abbiamo detto che chi con una cattiva gestione crea le condizioni per una tragedia di tali dimensioni non può essere “custode” delle nostre autostrade. Davanti al nuovo viadotto che oggi viene inaugurato non c’è ... Leggi su ilblogdellestelle

