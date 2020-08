Genova, Mattarella: ferita non rimarginata Arcobaleno per il nuovo ponte - Diretta tv (Di lunedì 3 agosto 2020) Il taglio del nastro del ponte «San Giorgio». Il progettista: «Costruire un ponte è un gesto di pace». Il premier: «Resta acuto il dolore della tragedia». Il sindaco Bucci: «Sarà aperto al traffico tra il 4 sera e il 5 mattina» Leggi su corriere

Giorgiolaporta : Ho visto 43 persone morire sul #PontediGenova e non mi pare fossero suicidi. Due anni dopo non vedo ancora né conda… - Quirinale : #Genova, il Presidente #Mattarella incontra i familiari delle vittime del #PonteMorandi : “la vicinanza della Repub… - RaiNews : #pontedigenova Prima della cerimonia, Mattarella ha incontrato i parenti delle vittime: 'La ferita non si rimargina' - massimodelbo : RT @Gianmar26145917: Seguito cerimonia di inaugurazione #pontesangiorgio e vedere #Conte, il non mio presidente #Mattarella, il finto minis… - anna_annie12 : Nuovo ponte di Genova, via alla cerimonia. Mattarella: «La ferita non si rimargina». Bucci: se ci sono costi extra… -