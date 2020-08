Genova, la cerimonia d’inaugurazione del nuovo ponte San Giorgio: la diretta (Di lunedì 3 agosto 2020) cerimonia d’inaugurazione, a quasi due anni dal crollo del ponte Morandi che costò la vita a 43 persone, del nuovo viadotto sul Polcevera, nel capoluogo ligure, ribattezzato “Genova San Giorgio”. Presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che poco prima dell’inaugurazione ha incontrato i parenti delle vittime. L'articolo Genova, la cerimonia d’inaugurazione del nuovo ponte San Giorgio: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Genova, 3 ago. (Adnkronos) - "Tenevo molto ad avere questo incontro con voi prima della cerimonia del ponte, per sottolineare pubblicamente e in maniera evidente alla pubblica opinione che la ferita ...GENOVA - Sono trascorsi 720 giorni dalla tragedia di ponte Morandi che si è portata via 43 vite. Era il 14 agosto 2018. 720 giorno dopo il nuovo ponte Genova San Giorgio è pronto per l'inaugurazione, ...