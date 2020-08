Genova, inaugurazione Ponte San Giorgio: la lettura dei nomi delle 43 vittime del crollo del Morandi (Di lunedì 3 agosto 2020) La cerimonia di inaugurazione del Ponte San Giorgio di Genova è iniziata con la lettura dei nomi, dei cognomi e dei luoghi di origine delle 43 vittime del crollo del Morandi. La tragedia avvenne il 14 ... Leggi su leggo

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - GiovanniToti : Con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, in visita in Regione per l’inaugurazione del Ponte… - GiovanniToti : Un bellissimo regalo di @ItalianAirForce, proprio oggi che le Frecce Tricolore torneranno a volare su #Genova in oc… - loureiro1966 : RT @LaNotiziaTweet: Oggi a #Genova l'inaugurazione del Ponte San Giorgio. Alla cerimonia ci sarà anche Mattarella. #Conte: 'E’ il simbolo d… - eziomauro : Inaugurazione Ponte Genova San Girogio: il discorso dell'architetto Piano sull'amore per il nuovo v… -