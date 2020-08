Genova, inaugurato il ponte San Giorgio. Conte: “L’Italia che riparte” (Di lunedì 3 agosto 2020) Genova: inaugurato il nuovo ponte San Giorgio, alla presenza del premier Conte e del presidente Mattarella Genova prova a ripartire dopo la tragedia che ha colpito la città due anni fa. Con il crollo del ponte Morandi che provocò la morte di 43 persone. Oggi il simbolo della città riparte, con il collegamento con il … L'articolo Genova, inaugurato il ponte San Giorgio. Conte: “L’Italia che riparte” Curiosauro. Leggi su curiosauro

