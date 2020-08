Genova, inaugurato il nuovo Ponte San Giorgio: letti i nomi delle vittime (Di lunedì 3 agosto 2020) A due anni dalla tragedia del Ponte Morandi, in cui persero la vita 43 persone, entra in funzione il nuovo viadotto di Genova San Giorgio. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che prima aveva incontrato i familiari delle vittime in Prefettura. Gli stessi avevano prima rifiutato l’invito alla cerimonia poiché considerata troppo “festosa”. Dopo l’intervento del Presidente della Repubblica, che ha chiesto una cosa più sobria, i familiari delle vittime hanno accettato di presenziare ad un incontro privato con Mattarella. La cerimonia di presentazione ha avuto il suo momento clou proprio con la lettura dei nomi dei 43 morti alla presenza ... Leggi su blogo

