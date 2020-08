Genova ha il suo nuovo Ponte. E una ferita aperta che non si rimargina (Di lunedì 3 agosto 2020) AGI - L'arcobaleno sul nuovo Ponte San Giorgio prima delle Frecce Tricolori. L'immagine di un'Italia che "si rialza da Genova", per usare le parole di Giuseppe Conte, arriva poco prima di Sergio Mattarella. Il sole dopo la pioggia fa spuntare un arcobaleno sulla vallata alle spalle del viadotto che sorge al posto del Ponte Morandi. E appare a tutti i partecipanti come un segnale di speranza in una cerimonia sobria e breve, divisa tra senso di rinascita e lutto, e in cui la ferita delle 43 vittime di quel crollo è ancora aperta. Il comitato dei familiari ha preferito declinare l'invito a salire sul Ponte. Prima della cerimonia alcuni di loro incontrano in prefettura il presidente della Repubblica. "Vi ringrazio per questo incontro, ci tenevo molto ad ... Leggi su agi

GiovanniToti : Tra poco #Genova riavrà il suo ponte. Ve lo avevamo promesso ed eccoci qua ?????????????????? @buccipergenova #AvantiGenova - Mov5Stelle : Genova oggi rinasce. E Dopo 720 giorni ha finalmente il suo ponte. Grazie alla costruzione del #PonteSanGiorgio, c… - GiovanniToti : 'Genova non è in ginocchio'. Lo avevamo detto con il sindaco Bucci a poche ore dal crollo di #PonteMorandi. Eravamo… - Oi_livio : RT @UAAR_it: Italia, terzo millennio. Un capo religiose inaugura con un rito magico una struttura a uso della collettività. Sul nuovo ponte… - Susanna03447691 : RT @PoggiVeru: Stasera la mia città #Genova riavra' il suo ponte autostradale,una congiunzione indispensabile. Il 14 agosto 2018 pioveva ta… -