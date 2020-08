Genoa, una salvezza senza brividi. Retrocede il Lecce, ma tornerà presto in Serie A (Di lunedì 3 agosto 2020) L'ultimo verdetto della tormentata Serie A 2019/20 è la retrocessione del Lecce. Un anno dopo le polemiche per lo 0-0 di Fiorentina-Genoa che salvò entrambe a danno dell'Empoli, il Grifone si conferma in A ancora in extremis. A condannare i salentini all'inferno sembra essere ancora la sfortuna: tiro dall'angolo di Hernani, palo e rimpallo su Lucioni per un autogol pesantissimo. E incredibile perché ricorda nella dinamica la beffarda deviazione sulla schiena del portiere Gabriel, che regalò al Genoa la vittoria nello scontro-diretto a Marassi. Caprari raddoppia e quasi in contemporanea il Genoa si porta sul 2-0 (doppietta di Sanabria) contro l'Hellas Verona di due vecchie conoscenze rossoblù: l'ex capitano e allenatore Juric - oggi sulla panchina degli scaligeri - e ... Leggi su liberoquotidiano

