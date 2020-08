Genoa, Preziosi si fa da parte: “Vorrei staccarmi dalla gestione del club, a prescindere dalla vendita” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato a ‘Radio Rai’, all’interno della trasmissione ‘Radio Anch’io Sport’. Il Grifone ha raggiunto la salvezza all’ultima giornata, ma il numero uno rossoblu ha voluto sottolineare come ci siano stati degli errori ma anche che la squadra fosse allestita per altri obiettivi: “Ci siamo salvati ed è importante, la nostra rosa era migliore rispetto alla classifica che abbiamo conquistato. Qualche errore lo abbiamo commesso, è evidente, dall’allenatore alla società. Quest’anno farò delle considerazioni, ho bisogno di staccarmi un po’ da questo mondo e vorrei fare un passo indietro, lasciando ad altri la possibilità di fare meglio. Il Genoa è in vendita da tre anni, ... Leggi su calcioweb.eu

