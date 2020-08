Genoa, Preziosi: “È il momento di fare un passo indietro, il club è in vendita da tre anni” (Di lunedì 3 agosto 2020) "Il club è in vendita da tre anni, lo sanno tutti".Lo ha detto Enrico Preziosi. Dopo poco più di un trentennio nel mondo del calcio - di cui 17 anni alla guida del Genoa -, il presidente del club rossoblù, intervenuto ai microfoni di 'Radio Rai', si è detto intenzionato a voler dire basta: "Dopo 35 anni forse è il momento che io faccia un passo indietro e lasci a qualcun altro la possibilità di fare meglio. Il calcio mi dà spesso diversi dispiaceri, vorrei staccarmi dalla gestione del club a prescindere dalla vendita. Questa società mi impegna tanto, ma tutto ha un inizio e una fine".Preziosi fa mea culpa ... Leggi su mediagol

