Genoa, Preziosi dopo la salvezza: “Voglio staccarmi da questo mondo, club in vendita. Nicola e Galliani…” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Ho fatto qualche errore ma la rosa non era da retrocessione”.Lo ha detto Enrico Preziosi. Il patron del Genoa è intervenuto ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' al termine della gara tra i rossoblù e l'Hellas Verona. Una vittoria, quella conquistata dal Grifone per 3-0, che ha determinato la salvezza dei padroni di casa ai danni del Lecce. Il numero uno del club ligure, dunque, ha ammesso di aver commesso qualche errore di valutazione nel corso di questa lunga e travagliata stagione: “Se ci sono scelte che ho fatto e non rifarei? Alcune sì, abbiamo sbagliato e so cosa non rifarei. Nella prima parte della stagione abbiamo sbagliato: per Thiago Motta era troppo presto, forse non era maturo per il Genoa, un po' come è successo ... Leggi su mediagol

de_dbn : RT @Pistogolblasta2: Il #Genoa che cedette #Perin alla #Juve per €12M (l'#Inter ne offriva €15M) per poi riprenderlo in prestito, comprare… - VincenzoManno2 : Solite lacrime da coccodrillo ?????? Il Secolo XIX: Preziosi: «Genoa, troppa sofferenza: ora delega ad altri».… - Mediagol : #Genoa, Preziosi dopo la salvezza: 'Voglio staccarmi da questo mondo, club in vendita. Nicola e Galliani...'… - ArturoF1971 : RT @PianiMino: Genoa contro Verona la prossima gara, Juric ex capitano del Genoa, Veloso genero di Preziosi Insomma, caro Lecce, hai capit… - _lupo_pasini_ : RT @Pistogolblasta2: Il #Genoa che cedette #Perin alla #Juve per €12M (l'#Inter ne offriva €15M) per poi riprenderlo in prestito, comprare… -