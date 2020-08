Gemelli uccisi a Margno, l’esito degli esami: nessun sedativo prima di strangolarli (Di lunedì 3 agosto 2020) Filtrano nuovi dettagli sull’omicidio di Elena e Diego, i due Gemelli di 12 anni uccisi nella notte tra il 26 e il 27 giugno scorso a Margno dal padre Mario Bressi, morto poi suicida. Secondo quanto filtrato dalla Procura di Lecco che aveva disposto sui due cadavere gli esami tossicologici, i due ragazzini non sarebbero stati sedati dal padre prima di strangolarli. Uccide i figli e si suicida: nessuna sedazione prima dello strangolamento prima di ucciderli a mani nudi non ha somministrato loro alcun sedativo per renderli incoscienti. È questo quanto traspare dai referti contenenti gli esiti degli esami tossicologici disposti sui corpi di Elena e Diego dalla Procura ... Leggi su thesocialpost

GruwFrequency : Figlio di puttana!!! - Beatric09656317 : Daniela, la mamma dei gemelli uccisi dal padre: «Di Elena e Diego voglio ricordare solo i sorrisi. Ho dolore, non o… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Gemelli uccisi dal padre a #Lecco: Mario Bressi non li ha sedati prima di strangolarli - Corriere : 'Avevamo problemi da tempo, molto tempo. Ha fatto qualcosa di spaventoso' - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: Gemelli uccisi dal padre a #Lecco: Mario Bressi non li ha sedati prima di strangolarli -